***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.02.2021Genel Kurul Tarihi 23.03.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Barbaros Mahallesi Billur sokak No: 1 ÇANKAYA/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış, Saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,2 - 2020 Faaliyet Yılı için, Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun, Komite raporlarının, Finansal tabloların okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması.3 - Bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması,4 - 2020 Faaliyet yılı için Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi5 - 2020 Faaliyet yılı için Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,6 - 2020 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,7 - 2020 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi verilmesi,8 - 2020 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,9 - 2021 faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Bağımsız Denetim Firmasının seçimini ve onaylanması,10 - Vefaat eden Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Karataş yerine 2 Yıl için Akın Okyay'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi,11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunun 395-396.maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,12 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti ve onaylanması,13 - Dilek ve görüşler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Duyurusu.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları GÜNDEM MADDELERİ:1-Gündemin 1. Maddesi uyarınca saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Bahtım KARA, Tutanak yazmanlığına Fatih TÜRK Oy toplayıcı ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Heyetine oy birliği ile yetki verildi.2-2020 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Komite raporları, Finansal tablolar, tek tek dağıtıldığından okunmuş sayılması, Genel Kurulun onayına sunuldu. Raporlar ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Raporların okunmuş sayılması Katılanların oybirliği ile kabul edildi.3- Bağımsız denetim raporunun görüş kısmının okunması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu Denetçi Serkan Yalabık tarafından görüş kısmı okundu ve müzakere edildi.4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.5- Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri Katılanların oy birliği ile ibra edildiler.6- 2020 Faaliyet dönemi Zarar ile kapandığından, kar dağıtımı yapılmayacağı hususu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.7-Şirketin 2020 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Toplantı Başkanı tarafından şirketin 2020 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve ipoteğin olmadığı bilgisi verildi.8 -2020 Faaliyet yılı bağış ve yardımlar konusunda Toplantı Başkanı Bahtım Kara Şirketin 2020 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığını bildirdi.9- Şirketin 2021 yılı Faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Hizmetleri için C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin seçilmesi Katılanların oy birliği ile kabul edildi.10- Vefat eden Yönetim Kurulu üyesi Kasım Karataş'ın yerine 2 Yıl için Akın Okyay'ın seçilmesi oylandı ve oy birliği ile seçildi.11- Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılı için T.T.K. 395. Ve 396. Maddeleri gereği izin ve yetki verilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.12- Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı Mevcut ekonomik konjonktür göz önüne bulundurularak 2021 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerine 2021 yılı için ödenecek huzur haklarının artırılmaması ve bir önceki yıldaki şekliyle devam ettirilmemesini önerdi. Önerge Oy birliği ile kabul edilerek huzur haklarının önceki yılda olduğu gibi, Nisan 2021 ayından itibaren her ay net 1.550,00.-TL ve Denetimden Sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim Raporu şirkete sunulduğunda 1.550,00.- TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.13- Görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırasında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 26.03.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Pkent Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Pkent Toplantı Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921058BIST