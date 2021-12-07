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***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.12.2021 16:08
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 05.01.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 07.12.2021
Genel Kurul Tarihi 05.01.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.01.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres BARBAROS MAH.BİLLUR SOK.NO:1 ÇANKAYA/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
2 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 2300 oranında 23.846.400,00 TL (YirmiüçmilyonsekizyüzkırkaltıbindörtyüzTürkLirası) nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılarak sermayenin 24.883.200,00'e çıkarılmasının onaylanması,
3 - Sermaye artırımını takiben, sirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL olarak belirlenmesine, Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre tanınmasının onaylanması,
4 - Esas sözleşmenin alınan izinler kapsamında TTK 6102' ye göre düzenlenmiş 3. ila 24. maddelerinin değiştirilmesine ve 25. İla 45. Maddelerinin iptal edilerek yeni şeklinin tescil ve ilanının onaylanması,
5 - Dilek ve görüşler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL DUYURUSU.pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981592


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ISBIR 55,05 3.103.334 % 9,99  
MZHLD 38,76 5.042.303 % 9,99  
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Riyal 3,6297 3,6479 % 1,26  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 -0,83  
Altın Gr. 783 783 9,02  
Cumhuriyet 5.198 5.276 25,00  
Tam 5.177 5.308 24,69  
Yarım 2.502 2.568 11,95  
Çeyrek 1.255 1.284 5,97  
Gümüş.Ons 22,42 22,46 -0,08  
Gümüş Gr. 9,84 9,86 0,09  
B. Petrol 76,10 76,10 0,66  
Seans Raporu 18:05
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