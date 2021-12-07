***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 05.01.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 07.12.2021Genel Kurul Tarihi 05.01.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.01.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres BARBAROS MAH.BİLLUR SOK.NO:1 ÇANKAYA/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış, Saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,2 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 2300 oranında 23.846.400,00 TL (YirmiüçmilyonsekizyüzkırkaltıbindörtyüzTürkLirası) nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılarak sermayenin 24.883.200,00'e çıkarılmasının onaylanması,3 - Sermaye artırımını takiben, sirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL olarak belirlenmesine, Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre tanınmasının onaylanması,4 - Esas sözleşmenin alınan izinler kapsamında TTK 6102' ye göre düzenlenmiş 3. ila 24. maddelerinin değiştirilmesine ve 25. İla 45. Maddelerinin iptal edilerek yeni şeklinin tescil ve ilanının onaylanması,5 - Dilek ve görüşler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL DUYURUSU.pdf - İlan Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981592BIST