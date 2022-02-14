***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 14.02.2022Genel Kurul Tarihi 22.03.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Barbaros Mahallesi Billur sokak No: 1 ÇANKAYA/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış, Saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,2 - 2021 Faaliyet Yılı için, Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun, Komite Raporlarının, Finansal tabloların okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması.3 - Bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması,4 - 2021 Faaliyet yılı için Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi5 - 2021 Faaliyet yılı için Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,6 - 2021 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,7 - 2021 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi verilmesi,8 - 2021 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,9 - 2022 faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Bağımsız Denetim Firmasının seçimini ve onaylanması,10 - Yeni dönem için 3 yıllığına Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,11 - Yeni dönem için 3 yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,12 - Yeni dönem için 3 yıllığına Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin seçimi,13 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti ve onaylanması,14 - Dilek ve görüşler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL DUYURUSU.pdf - İlan Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001453BIST