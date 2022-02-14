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***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.02.2022 11:10
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 14.02.2022
Genel Kurul Tarihi 22.03.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Barbaros Mahallesi Billur sokak No: 1 ÇANKAYA/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
2 - 2021 Faaliyet Yılı için, Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun, Komite Raporlarının, Finansal tabloların okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - Bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması,
4 - 2021 Faaliyet yılı için Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
5 - 2021 Faaliyet yılı için Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
6 - 2021 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
7 - 2021 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi verilmesi,
8 - 2021 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
9 - 2022 faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Bağımsız Denetim Firmasının seçimini ve onaylanması,
10 - Yeni dönem için 3 yıllığına Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11 - Yeni dönem için 3 yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
12 - Yeni dönem için 3 yıllığına Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin seçimi,
13 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti ve onaylanması,
14 - Dilek ve görüşler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL DUYURUSU.pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001453


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Tam 5.370 5.505 44,91  
Yarım 2.596 2.663 21,73  
Çeyrek 1.302 1.331 10,86  
Gümüş.Ons 23,81 23,83 0,21  
Gümüş Gr. 10,42 10,43 0,17  
B. Petrol 96,02 96,02 1,58  
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