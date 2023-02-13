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***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.02.2023 10:48
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 13.02.2023
Genel Kurul Tarihi 22.03.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Barbaros Mahallesi Billur sokak No: 1 ÇANKAYA/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
2 - 2022 Faaliyet Yılı için, Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun, Komite raporlarının, Finansal tabloların okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - Bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması,
4 - 2022 Faaliyet yılı için Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - 2022 Faaliyet yılı için Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
6 - 2022 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
7 - 2022 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi verilmesi,
8 - 2022 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
9 - 2023 faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Bağımsız Denetim Firmasının seçimini ve onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti ve onaylanması,
11 - Dilek ve görüşler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL DUYURUSU.pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112881


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Riyal 5,0048 5,0299 % 0,03  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -2,86  
Altın Gr. 1.127 1.127 -1,35  
Cumhuriyet 7.600 7.715 0,00  
Tam 7.644 7.693 -2,00  
Yarım 3.734 3.764 -2,00  
Çeyrek 1.867 1.882 -1,00  
Gümüş.Ons 21,90 21,93 -0,11  
Gümüş Gr. 13,28 13,29 -0,05  
B. Petrol 85,62 85,62 -0,77  
Seans Raporu 10:42
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