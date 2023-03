***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 13.02.2023Genel Kurul Tarihi 22.03.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Barbaros Mahallesi Billur sokak No: 1 ÇANKAYA/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış, Saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,2 - 2022 Faaliyet Yılı için, Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun, Komite raporlarının, Finansal tabloların okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması.3 - Bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması,4 - 2022 Faaliyet yılı için Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,5 - 2022 Faaliyet yılı için Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,6 - 2022 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,7 - 2022 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi verilmesi,8 - 2022 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,9 - 2023 faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Bağımsız Denetim Firmasının seçimini ve onaylanması,10 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti ve onaylanması,11 - Dilek ve görüşler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL DUYURUSU.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları GÜNDEM MADDELERİ:Madde1- Gündemin 1. Maddesi uyarınca saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Yaşar AYSEV, Tutanak yazmanlığına Fatih TÜRK, Oy toplayıcı ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı tutanağının imzalanması-için Başkanlık Heyetine oy birliği ile yetki verildi.Divan başkanı Yaşar AYSEV tarafından Genel Kurula gündem maddeleri ile ilgili görüş veyaÖnerge vermek isteyen olup olmadığı soruldu.Genel Kurulda Görüşülecek Gündem Maddeleri düzenlenen şekilde görüşülmesi oy birliği ile kabul edildiMadde2- 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sirel ÖZKAN tarafından okundu, Komite raporları, Finansal tablolar, tek tek dağıtıldığından okunmuş sayılması, Genel Kurulun onayına sunuldu. Raporlar ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Raporların okunmuş sayılması Katılanların oybirliği ile kabul edildi.Madde3- Bağımsız denetim raporunun görüş kısmının C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin tarafından düzenlediği ve Rapor Denetçi Serkan YALABIK tarafından okundu.Madde4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.Madde5- Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi. Tüm komite üyeleri, Katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.Madde6-Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun dönem karının Yapılmakta olan Abant Otel yatırımında kullanılmasına ve kar dağıtım yapılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu. 2022 yılı hesap dönem karının yapılmakta olan Abant Otel yatırımında kullanılmasına Katılanların oybirliği ile kabul edildiMadde7- Şirketin 2022 faaliyet yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Bahtım Kara söz alarak, 2022 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpotek olmadığını paylaştıMadde8- Şirketin 2022 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında Bahtım Kara söz alarak 2022 yılında yapılmış bağış ve Yardım olmadığı bilgisini paylaştı.Madde9- 2023 Faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği, C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş Firması seçimi oylandı Katılanların oybirliği ile kabul edildi.Madde10- Yönetim Kurulu üyelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerine, Nisan 2023 Ayından itibaren yapılacak olağan Genel Kurula kadar her ay ödenecek Huzur hakları net 2.000,00. TL ve Denetimden Sorumlu Komite üyelerine her 3 ayda bir Denetim Raporu Şirkete sunulduğunda 2.000,00 TL ödenmesi oylandı ve Katılanların Oybirliği ile bu bedellere karar verildi.Madde11- Görüşülecek başka bir madde kalmadığından Dilek ve görüşler soruldu. Yönetim Kurulu başkanı Nurullah Ercan Söz alarak, İyi bir sezon beklendiğini, rezervasyonların iyi olduğunu 2022 yılından daha iyi bir sezon ve gelir beklentisinde olduğunu bildirdi katılanlara teşekkür etti. Katılanlardan başka söz talebi olmaması üzerine, Toplantı başkanı tarafından alınan kararlara bir itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 23.03.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2022 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 2 2022 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi