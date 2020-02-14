***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 16:10
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 / 4. Dönem Kurum Geçici Vergi.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Yazımız ekinde sunulan 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait , Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz 14.02.2020 tarihinde Ankara Defterdarlığı Kavaklıdere Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819068
BIST
17:37120.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -147,31
|Açılış
|: 121.082
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|Önceki Kapanış
|: 120.541
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121.581
En Düşük
120.049
17:376,0577
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|Önceki Kapanış
|: 306,29
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308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|689.449.920
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|44.845.550
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.180.590
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,22
|82.252.660
|% 13,53
|
|ARDYZ
|17,79
|403.486.825
|% 12,59
|
|TUKAS
|12,24
|4.857.647
|% -19,79
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,13
|48.805.727
|% -9,36
|
|OZBAL
|2,38
|13.441.696
|% -9,16
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|ASELS
|29,10
|1.499.605.760
|% 3,12
|
|THYAO
|14,96
|1.494.191.145
|% -0,20
|
|GSRAY
|2,88
|689.449.920
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,17
|660.210.220
|% 4,83
|
|BJKAS
|2,96
|645.049.768
|% 8,82
|
|ISGYO
|2,17
|660.210.220
|% 4,83
|
|GSRAY
|2,88
|689.449.920
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,96
|645.049.768
|% 8,82
|
|KARSN
|1,97
|388.674.976
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,22
|211.804.425
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8573
|7,8967
|% -0,05
|
|Frank
|6,1487
|6,1857
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6088
|1,6168
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|3,96
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|4,60
|
|Yarım
|980
|1.005
|2,22
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
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|B. Petrol
|57,39
|57,39
|1,05
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