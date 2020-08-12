***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.08.2020 11:00
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 / 2. Dönem Kurum Geçici Vergi.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/08/2020
Açıklamalar
Yazımız ekinde sunulan 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz 12.08.2020 tarihinde Ankara Defterdarlığı Kavaklıdere Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868280
BIST
10:521.097
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -13,23
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.097
10:527,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1266
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3312
En Düşük
7,1827
10:528,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1297
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6181
En Düşük
8,4425
10:52455,50
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 12,71
|Açılış
|: 455,50
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
456,45
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler10:52
|FADE
|3,85
|339.505
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|QNBFB
|77,70
|10.225.722
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|7.420.982
|% 9,98
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.673.991
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|GLRYH
|16,62
|16.761.456
|% -8,58
|
|NUGYO
|6,55
|9.865.949
|% -7,88
|
|THYAO
|11,82
|882.597.400
|% 1,81
|
|EKGYO
|2,03
|369.318.312
|% -1,93
|
|GARAN
|7,01
|328.073.673
|% -0,57
|
|ASELS
|17,68
|286.695.087
|% -2,32
|
|PGSUS
|51,05
|268.234.243
|% 4,74
|
|EKGYO
|2,03
|369.318.312
|% -1,93
|
|THYAO
|11,82
|882.597.400
|% 1,81
|
|TSKB
|1,12
|60.724.347
|% -0,88
|
|GARAN
|7,01
|328.073.673
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,14
|94.915.405
|% -0,47
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3252
|7,3312
|% 1,76
|
|Euro
|8,6043
|8,6124
|% 1,53
|
|Sterlin
|9,5248
|9,5725
|% 1,64
|
|Frank
|7,9557
|8,0036
|% 1,66
|
|Riyal
|1,9468
|1,9565
|% 1,65
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|20,74
|
|Altın Gr.
|452
|452
|9,39
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,27
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|0,41
|
Seans Raporu
10:52
daha fazla
-
11:04LUKSK
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 453 adet işlem
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11:03GLRYH
Yüzde -8.58 oranında düşüşle 16.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 000, 590 adet işlem
-
11:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 32 kaybederek (% -0.43 ) 1, 243
-
11:02
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, GARAN
-
11:02XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 5, 328.00 milyon TL de