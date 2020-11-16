***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2020 14:03
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 / 3. Dönem Kurum Geçici Vergi.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2020
Açıklamalar
Yazımız ekinde sunulan 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz 16.11.2020 tarihinde Ankara Defterdarlığı Kavaklıdere Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888642
BIST
14:151.300
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|Değişim
|: 0,68%
|| 8,79
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|DAGI
|8,80
|109.612.365
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.783.671
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|231.934.908
|% 9,99
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|KLMSN
|15,85
|16.948.674
|% 9,99
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|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
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|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
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|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
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|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
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|GARAN
|9,02
|1.947.349.056
|% 1,81
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|KRDMD
|4,38
|1.057.488.479
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,90
|669.696.075
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,37
|545.704.734
|% 0,95
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|SISE
|6,84
|537.756.938
|% 0,44
|
|KRDMD
|4,38
|1.057.488.479
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,90
|669.696.075
|% 0,00
|
|GARAN
|9,02
|1.947.349.056
|% 1,81
|
|USAK
|2,58
|368.963.720
|% 5,31
|
|EKGYO
|1,90
|244.603.198
|% 0,00
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7342
|7,7395
|% 0,77
|
|Euro
|9,1615
|9,1715
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,1960
|10,2471
|% 0,91
|
|Frank
|8,4638
|8,5148
|% 1,02
|
|Riyal
|2,0613
|2,0717
|% 0,96
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|14:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.891
|1.891
|2,95
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,96
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|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|8,00
|
|Tam
|3.108
|3.189
|13,92
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|6,74
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|Çeyrek
|754
|771
|3,37
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|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|0,18
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|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,09
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|B. Petrol
|43,42
|43,42
|0,64
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