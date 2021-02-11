***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.02.2021 13:47
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 / 4. Dönem Kurum Geçici Vergi.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/02/2021
Açıklamalar
Yazımız ekinde sunulan 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz 11.02.2021 tarihinde Ankara Defterdarlığı Kavaklıdere Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909060
BIST
14:581.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
14:587,0428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0150
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0358
14:588,5560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
14:58417,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,78
|Açılış
|: 417,09
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler14:56
|IDEAS
|29,92
|14.040.251
|% 10,00
|
|BERA
|27,08
|121.636.133
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|30.536.273
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.767.461
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|TGSAS
|32,26
|33.018.305
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|UTPYA
|38,20
|62.289.422
|% -6,83
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|137,10
|886.687.629
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,60
|771.931.318
|% -1,14
|
|SASA
|31,02
|719.614.909
|% 3,54
|
|PETKM
|5,19
|687.645.209
|% 1,37
|
|DOHOL
|3,56
|558.098.898
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,60
|771.931.318
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,56
|558.098.898
|% 1,42
|
|PETKM
|5,19
|687.645.209
|% 1,37
|
|MAKTK
|4,28
|330.070.726
|% 6,73
|
|KARSN
|5,01
|373.046.102
|% 4,16
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0368
|7,0386
|% -0,27
|
|Euro
|8,5507
|8,5540
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,7036
|9,7523
|% -0,25
|
|Frank
|7,8755
|7,9229
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8709
|1,8802
|% -0,25
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,36
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-18,00
|
|Tam
|2.762
|2.832
|-13,79
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-6,67
|
|Çeyrek
|670
|685
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,02
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,49
|
Seans Raporu
14:56
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-
15:11MAKTK
Yüzde 6.48 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 034, 768 adet işlem
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15:09CRDFA
Yüzde 4.50 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 251, 977 adet işlem
-
15:08CRDFA
Yüzde 4.32 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 164, 277 adet işlem
-
15:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 08 kaybederek (% 0.00 ) 1, 646
-
15:07
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, DOHOL, TRKCM