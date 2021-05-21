***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
21.05.2021 12:08
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 1. Dönem Kurum Geçici Vergi.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
21/05/2021
Açıklamalar
Yazımız ekinde sunulan 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz 21.05.2021 tarihinde Ankara Defterdarlığı Kavaklıdere Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937153
BIST
16:211.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,72
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:218,3742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,3670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:2110,2174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
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|Açılış
|: 10,1850
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|Önceki Kapanış
|: 10,1900
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En Düşük
10,2062
16:21508,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,20
|Açılış
|: 508,04
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|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:21
|SONME
|38,64
|7.406.394
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.927.343
|% 9,91
|
|FENER
|34,32
|487.955.357
|% 9,72
|
|SELGD
|4,09
|1.536.044
|% 7,92
|
|BERA
|29,00
|58.730.766
|% 7,49
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,68
|60.819.393
|% -7,87
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,20
|740.464.358
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,13
|675.892.265
|% 1,37
|
|TUPRS
|102,50
|623.935.546
|% 2,30
|
|JANTS
|89,35
|622.033.953
|% 1,71
|
|BJKAS
|7,64
|579.448.846
|% 5,96
|
|YKBNK
|2,18
|376.894.816
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|268.957.740
|% 1,02
|
|GARAN
|8,20
|740.464.358
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,13
|675.892.265
|% 1,37
|
|BJKAS
|7,64
|579.448.846
|% 5,96
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3718
|8,3742
|% -0,08
|
|Euro
|10,2129
|10,2174
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,8499
|11,9093
|% -0,06
|
|Frank
|9,2832
|9,3391
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2262
|2,2374
|% -0,08
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|10,34
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|19,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|15,92
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,70
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,05
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|0,98
|