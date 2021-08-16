***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2021 16:46
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Daire
16:351.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
16:358,4857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0314
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
16:3510,0295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0229
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
16:35485,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,84
|Açılış
|: 485,68
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler16:35
|IZFAS
|6,82
|4.511.614
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.356.914
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.907.217
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|313.233.164
|% 9,99
|
|DAGI
|3,83
|90.746.868
|% -9,88
|
|KGYO
|7,10
|36.747.681
|% -8,39
|
|MARKA
|4,88
|4.008.209
|% -6,15
|
|PRZMA
|4,67
|7.172.343
|% -5,47
|
|EDIP
|3,57
|16.593.672
|% -4,80
|
|GARAN
|9,45
|1.288.211.105
|% 1,94
|
|THYAO
|12,59
|640.302.271
|% 1,37
|
|GENIL
|15,90
|570.041.252
|% 7,94
|
|YKBNK
|2,56
|529.343.286
|% 2,81
|
|SISE
|8,64
|406.357.574
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,56
|529.343.286
|% 2,81
|
|GARAN
|9,45
|1.288.211.105
|% 1,94
|
|ODAS
|1,38
|164.717.464
|% 2,22
|
|DARDL
|2,75
|197.684.216
|% 7,42
|
|ISCTR
|5,55
|396.255.610
|% 2,59
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4832
|8,4857
|% -0,37
|
|Euro
|10,0027
|10,0295
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,7067
|11,7654
|% -0,58
|
|Frank
|9,2573
|9,3130
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2528
|2,2641
|% -0,51
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,98
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|-18,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-17,07
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-8,25
|
|Çeyrek
|777
|794
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,74
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,47
|68,47
|-2,12
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50BASGZ
Yüzde 7.41 oranında artışla 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 229, 271 adet işlem
-
16:49VBTYZ
Yüzde 7.67 oranında artışla 23.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 505, 326 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, KOZAA, HALKB
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 21 artarak (% 0.56 ) 1, 288
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, EUHOL, KSTUR, VKING, IZFAS, COSMO, KZBGY, BOBET