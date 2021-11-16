***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2021 11:13
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 3. Dönem Kurum Geçici Vergi.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2021
Açıklamalar
Yazımız ekinde sunulan 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz 16.11.2021 tarihinde Ankara Defterdarlığı Kavaklıdere Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977981
BIST
11:521.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,03
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:5210,1789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1211
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:5211,5550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1050
|Açılış
|: 11,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,5600
En Düşük
11,5100
11:52610,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 8,29
|Açılış
|: 610,98
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ELITE
|19,72
|89.251.817
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|DOAS
|45,76
|91.008.095
|% 7,67
|
|PRKAB
|41,88
|148.577.067
|% 7,44
|
|OYLUM
|8,09
|7.444.012
|% -7,65
|
|NUGYO
|10,17
|4.828.065
|% -6,87
|
|HEDEF
|3,37
|13.058.815
|% -6,13
|
|GRNYO
|2,48
|1.362.754
|% -4,98
|
|TUREX
|13,32
|13.325.897
|% -4,93
|
|GARAN
|12,31
|1.698.713.596
|% 5,85
|
|AKBNK
|7,24
|1.538.303.244
|% 3,87
|
|YKBNK
|3,46
|1.477.526.989
|% 2,06
|
|PETKM
|7,89
|1.140.035.865
|% -0,50
|
|ISCTR
|7,06
|896.813.000
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,46
|1.477.526.989
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,18
|285.822.940
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,24
|1.538.303.244
|% 3,87
|
|PETKM
|7,89
|1.140.035.865
|% -0,50
|
|TSKB
|1,64
|233.966.539
|% -4,65
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1698
|10,1789
|% 1,20
|
|Euro
|11,5450
|11,5550
|% 0,92
|
|Sterlin
|13,6593
|13,7278
|% 1,59
|
|Frank
|10,9421
|11,0080
|% 1,09
|
|Riyal
|2,7034
|2,7170
|% 1,10
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|8,12
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,73
|
|Cumhuriyet
|4.035
|4.096
|69,00
|
|Tam
|4.019
|4.119
|72,35
|
|Yarım
|1.942
|1.993
|35,00
|
|Çeyrek
|974
|996
|17,50
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,22
|8,23
|0,10
|
|B. Petrol
|82,80
|82,80
|0,75
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 11 artarak (% 0.65 ) 1, 872
-
12:04XU100
Endeks 1, 709 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 15, 127.00 milyon TL de
-
12:04DOAS
Yüzde 7.67 oranında artışla 45.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 022, 319 adet işlem
-
12:03ESCAR
Yüzde 6.60 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 856, 914 adet işlem
-
12:02AKBNK
Yüzde 4.02 oranında artışla 7.25 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 675, 961 adet işlem