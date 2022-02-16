***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2022 12:18
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4. Dönem Kurum Geçici Vergi.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar
Yazımız ekinde sunulan 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz 16.02.2022 tarihinde Ankara Defterdarlığı Kavaklıdere Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002053
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,27
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
18:0513,6268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0327
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
18:0515,5046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0554
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
18:05815,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 4,83
|Açılış
|: 815,17
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
817,13
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|7,70
|15.900.831
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|340.757
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.642.885
|% 9,97
|
|ARMDA
|63,45
|4.275.154
|% 9,97
|
|DESA
|11,84
|11.795.761
|% 9,94
|
|POLTK
|521,30
|95.428.505
|% -10,00
|
|PKENT
|711,90
|65.930.451
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.414.913
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.548.684
|% -9,95
|
|ORCAY
|27,16
|71.777.545
|% -9,95
|
|THYAO
|29,60
|3.987.165.418
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.588.065
|% -0,42
|
|ASELS
|22,26
|1.359.288.427
|% 2,30
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.181.261
|% 0,46
|
|EREGL
|28,18
|1.075.108.098
|% -1,33
|
|EKGYO
|2,36
|481.338.621
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,01
|832.949.628
|% -1,96
|
|THYAO
|29,60
|3.987.165.418
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.588.065
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,93
|358.625.599
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6186
|13,6268
|% 0,24
|
|Euro
|15,4881
|15,5046
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,4227
|18,5151
|% 0,38
|
|Frank
|14,6823
|14,7708
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6160
|3,6341
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|8,56
|
|Altın Gr.
|815
|815
|4,58
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,28
|0,04
|
|B. Petrol
|95,40
|95,40
|2,13
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
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17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de