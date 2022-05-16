***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.05.2022 10:51
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 1. Dönem Kurum Geçici Vergi.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/05/2022
Açıklamalar
Yazımız ekinde sunulan 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz 16.05.2022 tarihinde Ankara Defterdarlığı
Kavaklıdere Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030491
BIST
12:092.422
En Yüksek
|Değişim
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|| 2,76
|Açılış
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2.425
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En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler12:09
|IMASM
|35,26
|2.379.521
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|15.360.994
|% 9,97
|
|KAPLM
|68,95
|46.408.328
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,11
|4.109.534
|% 9,90
|
|TMSN
|25,94
|123.435.727
|% 9,08
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|GZNMI
|36,44
|72.504.407
|% -9,98
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|SELVA
|10,39
|1.757.178
|% -9,97
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|LIDFA
|5,04
|14.282.250
|% -9,84
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|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
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|SNPAM
|7,70
|116.424
|% -4,70
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|THYAO
|42,92
|1.576.876.998
|% 1,04
|
|GARAN
|14,97
|763.992.287
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,61
|691.608.582
|% 1,66
|
|KRDMD
|15,32
|639.114.950
|% -2,23
|
|KOZAL
|192,70
|618.117.713
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,71
|539.324.264
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,44
|376.008.081
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,11
|81.799.203
|% 1,83
|
|KARSN
|5,45
|294.866.812
|% 2,25
|
|GARAN
|14,97
|763.992.287
|% -0,07
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,5776
|15,5864
|% 0,70
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|Euro
|16,2449
|16,2711
|% 0,98
|
|Sterlin
|18,9867
|19,0819
|% 0,33
|
|Frank
|15,4374
|15,5304
|% 0,31
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|Riyal
|4,1400
|4,1608
|% 0,64
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|12:09
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-12,91
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|Altın Gr.
|900
|900
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|-39,00
|
|Tam
|6.030
|6.183
|-47,07
|
|Yarım
|2.915
|2.991
|-22,78
|
|Çeyrek
|1.462
|1.496
|-11,39
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|Gümüş.Ons
|21,07
|21,11
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,06
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|B. Petrol
|111
|111
|-0,99
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