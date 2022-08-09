***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
09.08.2022 16:43
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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09 / 08 / 2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 2. Dönem Kurum Geçici Vergi.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
09/08/2022
Açıklamalar
Yazımız ekinde sunulan 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz 09.08.2022 tarihinde Ankara Defterdarlığı Kavaklıdere Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053492
BIST
16:282.777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -17,75
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
16:2817,9531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
16:2818,3981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0999
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
16:281.037,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.037,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.037,91
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler16:26
|DOGUB
|4,84
|44.689.558
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.687.598
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|46.575.648
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.574.179
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.609.914
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|13.340.308
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|133.510.395
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,24
|15.961.186
|% -9,02
|
|KZBGY
|36,38
|36.262.444
|% -8,91
|
|THYAO
|58,35
|4.082.726.033
|% -0,68
|
|ISCTR
|5,99
|2.295.020.045
|% -5,82
|
|SASA
|50,40
|1.501.939.832
|% -3,08
|
|EKGYO
|3,45
|1.489.189.585
|% 0,29
|
|TUPRS
|280,00
|1.447.420.000
|% 2,38
|
|EKGYO
|3,45
|1.489.189.585
|% 0,29
|
|ISCTR
|5,99
|2.295.020.045
|% -5,82
|
|YKBNK
|5,21
|1.271.627.147
|% 0,19
|
|ZOREN
|2,56
|547.872.644
|% 8,02
|
|MOBTL
|1,97
|419.952.422
|% 4,79
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9452
|17,9488
|% 0,00
|
|Euro
|18,3831
|18,3976
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,6754
|21,7841
|% 0,39
|
|Frank
|18,7779
|18,8911
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7596
|4,7835
|% 0,09
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,64
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|5,85
|
|Cumhuriyet
|6.905
|7.009
|29,00
|
|Tam
|6.946
|7.001
|14,00
|
|Yarım
|3.384
|3.423
|7,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,03
|
|B. Petrol
|97,99
|97,99
|1,34
|
Seans Raporu
16:26
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-
16:41MZHLD
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 194, 492 adet işlem
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16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 05 kaybederek (% -0.80 ) 2, 988
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16:40XU100
Endeks 2, 778 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 33, 083.00 milyon TL de
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Yüzde -4.00 oranında düşüşle 22.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 495, 550 adet işlem