***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09 / 08 / 2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022 - 30.06.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteKavaklıdere Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2022 Yılı 2. Dönem Kurum Geçici Vergi.Mali Tablonun Verilme Tarihi09/08/2022AçıklamalarYazımız ekinde sunulan 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz 09.08.2022 tarihinde Ankara Defterdarlığı Kavaklıdere Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053492BIST