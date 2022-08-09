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***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

09.08.2022 16:43
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09 / 08 / 2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 2. Dönem Kurum Geçici Vergi.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
09/08/2022
Açıklamalar

Yazımız ekinde sunulan 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz 09.08.2022 tarihinde Ankara Defterdarlığı Kavaklıdere Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053492


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Tam 6.946 7.001 14,00  
Yarım 3.384 3.423 7,00  
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