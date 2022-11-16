***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2022 10:07
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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16.11.2022
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 3. Dönem Kurum Geçici Vergi.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2022
Açıklamalar
Yazımız ekinde sunulan 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz 16.11.2022 tarihinde Ankara Defterdarlığı
Kavaklıdere Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.
Yazımız ekinde sunulan 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz 09.08.2022 tarihinde Ankara Defterdarlığı
Yazımız ekinde sunulan 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz 09.08.2022 tarihinde Ankara Defterdarlığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080237
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