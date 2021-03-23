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***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.03.2021 13:11



***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararına İstinaden Kar Payı Dağıtımı Konusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 03.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PKENT, TRAPKENT91K5 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PKENT, TRAPKENT91K5 0 0

Ek Açıklamalar
2020 Faaliyet dönemi Zarar ile kapandığından, kar dağıtımı yapılmayacağı hususu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919922


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