***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararına İstinaden Kar Payı Dağıtımı Konusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 03.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)PKENT, TRAPKENT91K5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)PKENT, TRAPKENT91K5 0 0Ek Açıklamalar2020 Faaliyet dönemi Zarar ile kapandığından, kar dağıtımı yapılmayacağı hususu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919922BIST