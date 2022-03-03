Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.03.2022 10:11
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 03.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PKENT, TRAPKENT91K5 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PKENT, TRAPKENT91K5 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemi dönem karından kanuni karşılıkların ayrılması geriye kalan kısmın tatil köylerinin yenilenmesinde ve Abant' a yapılmakta olan 4 yıldızlı otelin finansında kullanılması için 22 Mart 2022 Salı günü yapılacak Genel Kurul'da görüşülmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PETROKENT TURİZM A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.883.200
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 791.955,29
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006747


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:272.025
Değişim :  1,94% |  38,48
Açılış :  2.009  
Önceki Kapanış :  1.986  
En Yüksek
2.025 En Düşük
2.009
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 46,78 14.834.895 % 7,54  
ISGYO 7,12 62.516.722 % 7,07  
KLNMA 13,88 742.676 % 6,85  
PKENT 361,90 4.266.946 % 6,44  
ISGSY 7,85 4.911.315 % 6,37  
daha fazla
10:25 Alış Satış %  
Dolar 14,1214 14,1362 % 0,33  
Euro 15,6970 15,7563 % 0,30  
Sterlin 18,8757 18,9704 % 0,29  
Frank 15,2982 15,3903 % 0,34  
Riyal 3,7531 3,7719 % 0,24  
daha fazla
10:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.929 3,39  
Altın Gr. 874 874 2,10  
Cumhuriyet 5.816 5.904 104,00  
Tam 5.780 5.926 95,35  
Yarım 2.794 2.867 46,13  
Çeyrek 1.401 1.433 23,06  
Gümüş.Ons 25,37 25,41 0,11  
Gümüş Gr. 11,51 11,52 0,07  
B. Petrol 117 117 3,88  
Seans Raporu 10:25
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru