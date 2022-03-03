***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.03.2022 10:11
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 03.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PKENT, TRAPKENT91K5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PKENT, TRAPKENT91K5 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemi dönem karından kanuni karşılıkların ayrılması geriye kalan kısmın tatil köylerinin yenilenmesinde ve Abant' a yapılmakta olan 4 yıldızlı otelin finansında kullanılması için 22 Mart 2022 Salı günü yapılacak Genel Kurul'da görüşülmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PETROKENT TURİZM A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.883.200
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 791.955,29
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006747
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