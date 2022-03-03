***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 03.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.03.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)PKENT, TRAPKENT91K5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)PKENT, TRAPKENT91K5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemi dönem karından kanuni karşılıkların ayrılması geriye kalan kısmın tatil köylerinin yenilenmesinde ve Abant' a yapılmakta olan 4 yıldızlı otelin finansında kullanılması için 22 Mart 2022 Salı günü yapılacak Genel Kurul'da görüşülmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPETROKENT TURİZM A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.883.2002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 791.955,29Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006747BIST