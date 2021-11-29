***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 26.11.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut 1.036.800,00 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinina)23.846.400,00 Türk Lirası'nın, yapılması planlanan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu kararı doğrultusunda VUK. Ve SPK'na göre oluşan kalemlerden 1.170.542,03 TL'si Olağanüstü Yedekler hesabından, 230.206,73 TL'si Statü Yedeklerinden, 15.979.008,92 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 12.795,02 TL'si Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından ve 6.453.847,30 TL'si 2019 yılı karından karşılanmak suretiyle 24.883.200,00 Türk Lirası'na yükseltilmesine,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 2300 oranında 23.846.400,00 TL (YirmiüçmilyonsekizyüzkırkaltıbindörtyüzTürkLirası) nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasınab) Sermaye artırımını takiben, sirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL olarak belirlenmesine, Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre tanınmasına,c) Yine Sermaye artırımının gerçekleştirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü muhtevi, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6 (altı)ncı maddesi hükmünün ve diğer esas sözleşme hükümlerinin TTK 6102' ye göre düzenlenerek ekli bulunan yeni şekli ile tescil ve ilanına, gerekli izinlerin alınmasınad) İhraç edilecek 23.846.400,00 TL (YirmiüçmilyonsekizyüzkırkaltıbindörtyüzTürkLirası) nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980039BIST