***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.07.2020 17:32
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.07.2020 tarih BİAŞ-2-2274 sayılı yazınız ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğine göre açıklama talep edilmektedir.Bu kapsamda Kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazıya cevaben bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857275
BIST
17:21119.242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -97,25
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:216,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:217,7903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0533
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:21400,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,42
|Açılış
|: 400,39
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.683.353
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.457.224
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.101.719
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.296.669
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.118.931
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|SONME
|8,43
|20.192.693
|% -8,86
|
|MARTI
|1,40
|28.453.949
|% -6,67
|
|FENER
|12,90
|95.968.067
|% -6,39
|
|EKGYO
|2,27
|2.220.185.550
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,29
|1.665.090.958
|% 3,13
|
|SISE
|6,49
|1.546.750.502
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.330.913.008
|% -1,92
|
|PETKM
|4,37
|1.219.229.509
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,27
|2.220.185.550
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,29
|1.665.090.958
|% 3,13
|
|PETKM
|4,37
|1.219.229.509
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,87
|467.467.015
|% -0,53
|
|SISE
|6,49
|1.546.750.502
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6116
|8,6548
|% 0,39
|
|Frank
|7,2841
|7,3280
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8242
|1,8334
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|19,20
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,86
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.664
|2.678
|26,50
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|12,90
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|
Seans Raporu
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