***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.08.2020 15:51
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.08.2020 tarih BİAŞ-2-3292 sayılı yazınız ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğine göre açıklama talep edilmektedir. Bu kapsamda Kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazıya cevaben bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865384
BIST
17:071.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:077,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,1427
|Açılış
|: 7,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:078,4003
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,2347
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4003
En Düşük
8,1274
17:07462,71
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 15,77
|Açılış
|: 462,71
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,63
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|419.768.317
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.244.010
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.460.235
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.391
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.596.093
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.418.417
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|998.801
|% -9,99
|
|SISE
|6,25
|2.446.471.088
|% 8,70
|
|EKGYO
|2,11
|1.395.937.670
|% -0,94
|
|GARAN
|6,79
|1.279.826.606
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,86
|852.868.331
|% 2,88
|
|GUSGR
|5,69
|786.103.040
|% -1,04
|
|EKGYO
|2,11
|1.395.937.670
|% -0,94
|
|SISE
|6,25
|2.446.471.088
|% 8,70
|
|KRDMD
|2,86
|852.868.331
|% 2,88
|
|GARAN
|6,79
|1.279.826.606
|% 0,44
|
|TSKB
|1,12
|195.752.102
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2242
|9,2705
|% 2,83
|
|Frank
|7,7388
|7,7854
|% 3,09
|
|Riyal
|1,8704
|1,8797
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|26,25
|
|Altın Gr.
|463
|463
|15,77
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.083
|99,50
|
|Tam
|3.124
|3.173
|102,20
|
|Yarım
|1.516
|1.549
|52,20
|
|Çeyrek
|761
|776
|25,10
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,35
|
|B. Petrol
|46,06
|46,06
|1,63
|