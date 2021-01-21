***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.01.2021 15:24
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.01.2021 tarih BİAŞ-2-261 sayılı yazınız ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğine göre açıklama talep edilmektedir. Bu kapsamda Kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazıya cevaben bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903673
BIST
16:411.566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,63
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.562
16:417,3596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0595
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:418,9600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0256
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:41442,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,10
|Açılış
|: 442,64
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:41
|VAKFN
|6,60
|188.579.693
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|8.577.039
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.441.380
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,10
|82.671.910
|% -7,61
|
|GARAN
|10,16
|2.077.720.918
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,55
|1.956.799.538
|% 3,66
|
|KARSN
|4,55
|1.074.432.613
|% 9,90
|
|AKBNK
|6,96
|1.020.390.831
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,21
|838.471.671
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,55
|1.956.799.538
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,59
|592.750.115
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,21
|838.471.671
|% 0,63
|
|TSKB
|1,97
|507.963.116
|% -0,51
|
|KARSN
|4,55
|1.074.432.613
|% 9,90
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3568
|7,3596
|% -0,80
|
|Euro
|8,9550
|8,9600
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,0757
|10,1262
|% -0,18
|
|Frank
|8,2772
|8,3270
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9575
|1,9673
|% -0,64
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-0,98
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|-2,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-8,06
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-3,89
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,95
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,97
|55,97
|-0,11
|
Seans Raporu
16:41
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-
16:55BASCM
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 15.50 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 819 adet işlem
-
16:53OYAYO
Yüzde -6.66 oranında düşüşle 10.79 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 343, 181 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 62 kaybederek (% -0.63 ) 1, 681
-
16:52XU100
Endeks 1, 563 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 26, 153.00 milyon TL de
-
16:51SNGYO
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 543, 399 adet işlem