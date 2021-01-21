***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.01.2021 tarih BİAŞ-2-261 sayılı yazınız ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğine göre açıklama talep edilmektedir. Bu kapsamda Kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazıya cevaben bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903673BIST