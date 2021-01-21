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***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

21.01.2021 15:24



***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

21.01.2021 tarih BİAŞ-2-261 sayılı yazınız ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğine göre açıklama talep edilmektedir. Bu kapsamda Kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazıya cevaben bildiririz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903673


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Altın Gr. 443 443 -3,11  
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Tam 2.925 2.999 -8,06  
Yarım 1.414 1.451 -3,89  
Çeyrek 709 725 -1,95  
Gümüş.Ons 25,84 25,88 0,02  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 -0,03  
B. Petrol 55,97 55,97 -0,11  
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