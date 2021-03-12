***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.03.2021 15:47
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.03.2021 tarih BİAŞ-2-1044 sayılı yazınız ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğine göre açıklama talep edilmektedir. Bu kapsamda Kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazıya cevaben bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917921
BIST
16:051.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
16:057,5779
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1020
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
16:059,0489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0724
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
16:05414,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 414,54
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler16:03
|TRILC
|17,71
|10.108.620
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.435.867
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.969.723
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.045.096
|% 9,91
|
|ULUSE
|58,45
|2.815.980
|% -7,22
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|BURCE
|27,12
|41.778.727
|% -6,29
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|EPLAS
|36,00
|4.730.222
|% -5,26
|
|GARAN
|9,00
|1.173.888.125
|% 0,45
|
|SASA
|45,10
|964.662.430
|% 0,45
|
|EKGYO
|2,32
|621.582.276
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,61
|601.375.739
|% 1,74
|
|TCELL
|16,65
|535.392.673
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,32
|621.582.276
|% 0,00
|
|GARAN
|9,00
|1.173.888.125
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,76
|357.876.660
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,93
|83.703.915
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,61
|601.375.739
|% 1,74
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5737
|7,5772
|% 1,36
|
|Euro
|9,0425
|9,0484
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,4826
|10,5352
|% 0,51
|
|Frank
|8,1078
|8,1566
|% 0,60
|
|Riyal
|2,0110
|2,0211
|% 1,18
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-23,69
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,31
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.743
|2.815
|-8,78
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-4,24
|
|Çeyrek
|665
|681
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,38
|69,38
|-0,25
|