***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.03.2022 15:19
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.03.2022 tarih E-18454353-100.06-7654 sayılı yazınız ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğine göre açıklama talep edilmektedir. Bu kapsamda Kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazıya cevaben bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013002
BIST
15:212.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 15,10
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:2114,8418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0176
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:2116,3560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0276
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:21932,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,48
|Açılış
|: 932,19
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:19
|PKENT
|255,60
|116.607.253
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.639.281
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|259.003.323
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,98
|19.072.027
|% -4,36
|
|SELGD
|4,11
|2.086.012
|% -3,75
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|ISSEN
|15,45
|11.198.558
|% -3,32
|
|KRDMD
|15,42
|1.294.830.666
|% 0,33
|
|THYAO
|28,32
|1.031.994.298
|% 0,71
|
|SMRTG
|16,39
|761.977.735
|% 6,43
|
|SASA
|59,35
|736.453.861
|% 1,37
|
|KARSN
|4,75
|714.276.494
|% 5,56
|
|KARSN
|4,75
|714.276.494
|% 5,56
|
|DOHOL
|3,28
|317.692.637
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,95
|354.397.588
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,42
|1.294.830.666
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,30
|182.340.751
|% 1,77
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8349
|14,8447
|% 0,14
|
|Euro
|16,3328
|16,3571
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,5340
|19,6320
|% 0,28
|
|Frank
|15,9469
|16,0430
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9446
|3,9643
|% 0,18
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,66
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,28
|
|Cumhuriyet
|6.175
|6.269
|-6,00
|
|Tam
|6.143
|6.296
|-11,75
|
|Yarım
|2.969
|3.045
|-5,68
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-2,84
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,04
|
|B. Petrol
|115
|115
|-3,55
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:34NIBAS
Yüzde 6.00 oranında artışla 11.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 313, 466 adet işlem
-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 77 artarak (% 0.69 ) 2, 437
-
15:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, GUSGR
-
15:33XU100
Endeks 2, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 14, 414.00 milyon TL de
-
15:33NIBAS
Yüzde 5.72 oranında artışla 11.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 312, 760 adet işlem