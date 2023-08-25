***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.08.2023 09:57
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.08.2023 tarih E-18454353-100.06-19389 sayılı yazınız ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğine göre açıklama talep edilmektedir. Bu kapsamda Kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazıya cevaben bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189498
BIST
'
13:017.457
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -35,38
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.443
En Yüksek
7.585
13:0126,3396
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,5656
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
13:0128,4752
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,6278
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
13:011.625,39
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 40,74
|Açılış
|: 1.625,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ALFAS
|869,30
|1.095.314.992
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|27.437.170
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.316.584
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.766.511.715
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|17.545.081
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.125.370
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.257.730
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|289,90
|6.179.539.324
|% 1,72
|
|TTKOM
|26,80
|3.302.048.637
|% 4,85
|
|KLSER
|104,50
|3.027.592.340
|% -8,89
|
|THYAO
|229,20
|3.008.084.349
|% -0,56
|
|AKBNK
|29,82
|2.990.102.883
|% -1,97
|
|YKBNK
|16,51
|2.639.469.055
|% -2,02
|
|ISCTR
|17,70
|2.296.582.599
|% -1,67
|
|TTKOM
|26,80
|3.302.048.637
|% 4,85
|
|SKBNK
|3,98
|419.772.255
|% -2,21
|
|AKBNK
|29,82
|2.990.102.883
|% -1,97
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3245
|26,3396
|% 2,19
|
|Euro
|28,4179
|28,4752
|% 2,25
|
|Sterlin
|33,1188
|33,2849
|% 2,54
|
|Frank
|29,6740
|29,8527
|% 2,48
|
|Riyal
|7,0188
|7,0540
|% 2,72
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.632
|1.632
|47,60
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|11.003
|11.106
|5,00
|
|Yarım
|5.518
|5.574
|2,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.787
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,50
|0,55
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|1,15
|