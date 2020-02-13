***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAbant sapağı 3.km Ömerler köyü BOLU adresinde bulunan 1412 parsel arazimiz içerisinde 74 oda kapasiteli 4 Yıldızlı otel yapılmasına, yapılacak otel yatırımının finansının şirket öz kaynaklarından, banka kredilerinden karşılanması ve Turizm Yatırım belgesi, Yatırım Teşvik belgesi başvurusunda bulunulması, ilgili bakanlık, belediye ve kurumlar nezdinde gereken başvuruların yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818851BIST