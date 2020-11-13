***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. BOLU VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 11.11.2020 tarih ve E-70703704-220.02-11380 sayılı yazısı gereğinceŞirketimizin Ömerler Köyü, İkisuarası Mevkii, 1412 Parselde yapılması planlanan "Vonresort Abant Otel Kapasite Artışı Projesi" (284 Oda Kapasiteli) ilgili olarak Çevrim İçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi üzerinden sunulan Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir.Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince, söz konusu "Vonresort Abant Otel Kapasite Artışı" projesine Valiliğin 05/11/2020 tarih ve 70703704-220-02/E-2020270 karar nolu "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888377BIST