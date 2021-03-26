***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 16:13
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış ve toplam 46.100.000 TL'lık tutarda ve 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen 4 yıldızlı otel yatırımı için adımıza 512895 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Bölgesel Yatırım kapsamındaki yatırımlarımızla ilgili olarak yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir: 1- Sigorta Primi İşveren hissesi Desteği (3 yıl) 2- Vergi İndirimi Oranı % 55 – Yatırım Katkı Oranı %20
3- KDV İstisnası,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921019
BIST
17:251.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,54
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
17:258,0241
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0846
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
17:259,4836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1280
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
17:25445,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,12
|Açılış
|: 445,59
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:25
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.196.643
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|20.503.394
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.769.481
|% 9,92
|
|RTALB
|23,06
|262.028.946
|% 9,91
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|SEKUR
|33,44
|5.849.270
|% -5,75
|
|UFUK
|20,00
|219.364
|% -4,76
|
|ISBIR
|7.700,00
|882.300
|% -4,39
|
|GARAN
|6,97
|2.823.103.728
|% -0,29
|
|VESTL
|37,38
|1.044.746.612
|% 0,75
|
|SISE
|7,41
|917.014.383
|% 2,63
|
|SASA
|45,24
|768.867.890
|% -0,26
|
|KRDMD
|6,71
|746.475.514
|% 3,87
|
|GARAN
|6,97
|2.823.103.728
|% -0,29
|
|GSRAY
|3,81
|689.346.262
|% 6,72
|
|SKBNK
|1,20
|217.425.482
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,19
|350.610.354
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,88
|280.388.032
|% -0,53
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0169
|8,0241
|% 1,07
|
|Euro
|9,4673
|9,4836
|% 1,37
|
|Sterlin
|11,0043
|11,0595
|% 1,30
|
|Frank
|8,4741
|8,5251
|% 0,82
|
|Riyal
|2,1283
|2,1390
|% 0,91
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|3,09
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.940
|3.016
|11,87
|
|Yarım
|1.421
|1.459
|5,74
|
|Çeyrek
|713
|730
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|2,22
|
Seans Raporu
17:25
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17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, OYAKC, KOZAL
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17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 57 kaybederek (% -0.21 ) 1, 201
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, TRILC, GARFA, RTALB, SELGD, UMPAS, FENER, SAYAS
-
17:37
TRILC, KSTUR, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:37
SNKRN, UFUK, TATGD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında