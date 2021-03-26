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***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2021 16:13



***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış ve toplam 46.100.000 TL'lık tutarda ve 3  yıllık dönemde yapılması öngörülen 4 yıldızlı otel yatırımı için adımıza 512895 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.   Bölgesel Yatırım kapsamındaki yatırımlarımızla ilgili olarak yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir: 1- Sigorta Primi İşveren hissesi Desteği (3 yıl) 2- Vergi İndirimi Oranı  % 55 – Yatırım Katkı Oranı %20 
3- KDV İstisnası,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921019


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Tam 2.940 3.016 11,87  
Yarım 1.421 1.459 5,74  
Çeyrek 713 730 2,88  
Gümüş.Ons 24,97 25,00 -0,07  
Gümüş Gr. 6,44 6,46 0,06  
B. Petrol 64,17 64,17 2,22  
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