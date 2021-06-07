***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 4 yıldızlı otel yatırımı için başvurulan yapı ruhsatı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940535BIST