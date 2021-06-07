***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2021 14:31
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 4 yıldızlı otel yatırımı için başvurulan yapı ruhsatı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940535
BIST
17:221.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,80
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:228,6288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0380
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:2210,5191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0310
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:22524,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,28
|Açılış
|: 524,71
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ATATP
|29,04
|10.444.439
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,76
|137.261.358
|% 7,47
|
|NATEN
|40,80
|63.597.839
|% 7,14
|
|CASA
|165,00
|562.822
|% 7,14
|
|HUBVC
|13,63
|49.137.800
|% 6,40
|
|METUR
|22,50
|24.008.835
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.505,00
|2.134.894
|% -6,91
|
|DERHL
|5,17
|14.334.505
|% -6,34
|
|TKURU
|205,80
|4.503.074
|% -5,81
|
|THYAO
|14,32
|1.229.754.808
|% 1,99
|
|GARAN
|8,27
|1.220.292.639
|% 2,10
|
|KOZAL
|123,90
|643.477.396
|% 2,57
|
|KRDMD
|7,78
|526.216.800
|% 0,39
|
|SISE
|8,16
|486.433.660
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,99
|364.560.251
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|380.663.611
|% 1,81
|
|GARAN
|8,27
|1.220.292.639
|% 2,10
|
|BOBET
|4,07
|434.883.557
|% -3,78
|
|THYAO
|14,32
|1.229.754.808
|% 1,99
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6261
|8,6288
|% -0,44
|
|Euro
|10,5104
|10,5191
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1845
|12,2456
|% -0,41
|
|Frank
|9,5691
|9,6268
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2935
|2,3050
|% -0,46
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|0,04
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|-0,30
|