***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAntalya Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 04.01.2023 tarih E-52756015-504-5440521 sayılı yazısı ile (6306 Sayılı Kanun Rezerv Yapı Alanı Hazine Hisse Doğrudan Satışı Hk.) tarafımıza bildirilmiş olan Antalya İli Manavgat İlçesi Çolaklı mahallesi 191 Ada 3 Parsel numaralı taşınmazımızın içinde bulunan 8.253,71 m2' hazine hissesinin Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 24.11.2022 tarihli ve 5103992 sayılı yazısı ile şirketimize doğrudan satışı uygun görülmüş olup, Bu işlem Yönetim Kurulumuzun 11.01.2023 tarih ve 2023/01 sayılı kararı ile, Bakanlığın belirlemiş olduğu 48.361.274,55 TL bedelle satın alınmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100492BIST