***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulu üyemiz olanNurullah ERCAN ' ın 04.08.2023 tarihinde İSTİFASINDAN dolayı Yerine ALİ ERCAN ‘ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, T.T.K. ‘ nun 363. Maddesi Uyarınca Yönetim kurulu üyesi olarak atanmasınaoybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180933BIST