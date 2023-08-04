***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2023 18:12
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulu üyemiz olan
Nurullah ERCAN ' ın 04.08.2023 tarihinde İSTİFASINDAN dolayı Yerine ALİ ERCAN ‘ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, T.T.K. ‘ nun 363. Maddesi Uyarınca Yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına
oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180933
BIST
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18:057.401
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 179,06
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
18:0526,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0408
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
18:0529,8198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,2967
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
18:051.684,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,22
|Açılış
|: 1.684,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYLGD
|39,82
|503.319.366
|% 10,00
|
|NTHOL
|16,83
|209.089.354
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|2.083.107
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|79.089.235
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.393.686
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|389.357.399
|% -10,00
|
|EGEPO
|26,02
|68.998.052
|% -9,97
|
|EDIP
|15,56
|57.952.514
|% -9,95
|
|IZFAS
|9,97
|16.176.315
|% -9,94
|
|CVKMD
|314,10
|1.059.593.256
|% -9,85
|
|THYAO
|248,80
|14.904.409.407
|% 5,87
|
|ASTOR
|112,00
|6.116.968.463
|% -1,06
|
|EREGL
|41,14
|5.283.757.995
|% 1,83
|
|KONTR
|247,00
|4.788.029.967
|% -1,87
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,86
|4.424.184.610
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|ISCTR
|16,06
|4.402.596.271
|% 4,56
|
|CEMAS
|3,25
|583.433.910
|% 4,17
|
|SKBNK
|3,09
|536.237.441
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9726
|26,9876
|% 0,15
|
|Euro
|29,7749
|29,8198
|% 1,00
|
|Sterlin
|34,3864
|34,5589
|% 0,68
|
|Frank
|30,8555
|31,0414
|% 0,48
|
|Riyal
|7,1702
|7,2062
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|7,47
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.685
|8,22
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.983
|11.071
|-33,00
|
|Yarım
|5.496
|5.561
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.781
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,51
|0,07
|
|B. Petrol
|86,53
|86,53
|1,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
-
17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG