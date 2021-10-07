***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 1.036.800Ulaşılacak Sermaye (TL) 24.883.200Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviPKENT, TRAPKENT91K5 ut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 1.036.800 23.846.400,000 2300,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 15.979.008,92Emisyon Primi (TL) 12.795,02Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.453.847,3Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.400.748,76Ek AçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında1.036.800,00(Birmilyonotuzaltıbinsekizyüz Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 23.846.400,00 (Yirmiüçmilyonsekizyüzkırkaltıbindörtyüz Türk Lirası) tutarında (%2300,00 oranında) artırılarak 24.883.200,00 (Yirmidörtmilyonsekizyüzseksenüçbin ikiyüz Türk Lirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi amacıyla bedelsiz pay olarak sermayeye ilave edilmesine, yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ve Kar Dağıtım Tablosunun ekteki gibi düzenlenmesine, Bu artırıma ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin başvuru evrakları en kısa süre içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968130BIST