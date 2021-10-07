***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.10.2021 18:12
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 1.036.800
Ulaşılacak Sermaye (TL) 24.883.200
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
PKENT, TRAPKENT91K5 ut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.036.800 23.846.400,000 2300,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 15.979.008,92
Emisyon Primi (TL) 12.795,02
Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.453.847,3
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.400.748,76
Ek Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
1.036.800,00(Birmilyonotuzaltıbinsekizyüz Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 23.846.400,00 (Yirmiüçmilyonsekizyüzkırkaltıbindörtyüz Türk Lirası) tutarında (%2300,00 oranında) artırılarak 24.883.200,00 (Yirmidörtmilyonsekizyüzseksenüçbin ikiyüz Türk Lirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi amacıyla bedelsiz pay olarak sermayeye ilave edilmesine, yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ve Kar Dağıtım Tablosunun ekteki gibi düzenlenmesine, Bu artırıma ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin başvuru evrakları en kısa süre içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968130
BIST