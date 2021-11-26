***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı , Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme Değişikliği Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni YÖNETİM KURULU KARARININ SPK BAŞVURUMUZA UYGUN OLARAK GÜNCELLENMESİYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 1.036.800Ulaşılacak Sermaye (TL) 24.883.200Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviPKENT, TRAPKENT91K5 1.036.800 23.846.400,000 2300,00000 PKENT, TRAPKENT91K5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 1.036.800 23.846.400,000 2300,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 15.979.008,92Emisyon Primi (TL) 12.795,02Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.453.847,3Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.400.748,76Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut 1.036.800,00 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinina)23.846.400,00 Türk Lirası'nın, yapılması planlanan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu kararı doğrultusunda VUK. Ve SPK'na göre oluşan kalemlerden 1.170.542,03 TL'si Olağanüstü Yedekler hesabından, 230.206,73 TL'si Statü Yedeklerinden, 15.979.008,92 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 12.795,02 TL'si Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından ve 6.453.847,30 TL'si 2019 yılı karından karşılanmak suretiyle 24.883.200,00 Türk Lirası'na yükseltilmesine,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 2300 oranında 23.846.400,00 TL (YirmiüçmilyonsekizyüzkırkaltıbindörtyüzTürkLirası) nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasınab) Sermaye artırımını takiben, sirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL olarak belirlenmesine, Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre tanınmasına,c) Yine Sermaye artırımının gerçekleştirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü muhtevi, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6 (altı)ncı maddesi hükmünün ve diğer esas sözleşme hükümlerinin TTK 6102' ye göre düzenlenerek ekli bulunan yeni şekli ile tescil ve ilanına, gerekli izinlerin alınmasınad) İhraç edilecek 23.846.400,00 TL (YirmiüçmilyonsekizyüzkırkaltıbindörtyüzTürkLirası) nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979856BIST