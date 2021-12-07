***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.12.2021 15:22
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 1.036.800
Ulaşılacak Sermaye (TL) 24.883.200
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
PKENT, TRAPKENT91K5 1.036.800 23.846.400,000 2300,00000 PKENT, TRAPKENT91K5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.036.800 23.846.400,000 2300,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 15.979.008,92
Emisyon Primi (TL) 12.795,02
Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.453.847,3
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.400.748,76
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.11.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 03.12.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 1.036.800,00 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin
a)23.846.400,00 Türk Lirası'nın, yapılması planlanan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu kararı doğrultusunda VUK. Ve SPK'na göre oluşan kalemlerden 1.170.542,03 TL'si Olağanüstü Yedekler hesabından, 230.206,73 TL'si Statü Yedeklerinden, 15.979.008,92 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 12.795,02 TL'si Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından ve 6.453.847,30 TL'si 2019 yılı karından karşılanmak suretiyle 24.883.200,00 Türk Lirası'na yükseltilmesine,
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 2300 oranında 23.846.400,00 TL (YirmiüçmilyonsekizyüzkırkaltıbindörtyüzTürkLirası) nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına
b) Sermaye artırımını takiben, sirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL olarak belirlenmesine, Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre tanınmasına,
c) Yine Sermaye artırımının gerçekleştirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü muhtevi, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6 (altı)ncı maddesi hükmünün ve diğer esas sözleşme hükümlerinin TTK 6102' ye göre düzenlenerek ekli bulunan yeni şekli ile tescil ve ilanına, gerekli izinlerin alınmasına
d) İhraç edilecek 23.846.400,00 TL (YirmiüçmilyonsekizyüzkırkaltıbindörtyüzTürkLirası) nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
BU KAPSAMDA BAŞVURUMUZ SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03.12.2021 TARİHİNDE ONAYLANMIŞTIR.
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIZ.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk izin yazısı.pdf
EK: 2 6. Madde Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981535
BIST