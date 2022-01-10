***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.01.2022 10:00
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 1.036.800
Ulaşılacak Sermaye (TL) 24.883.200
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
PKENT, TRAPKENT91K5 1.036.800 23.846.400,000 2300,00000 PKENT, TRAPKENT91K5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.036.800 23.846.400,000 2300,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 15.979.008,92
Emisyon Primi (TL) 12.795,02
Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.453.847,3
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.400.748,76
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.11.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 03.12.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.01.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
- Şirketiniz sermayesinin 1.170.542,03 TL olağanüstü yedeklerden, 230.206,73 TL statü yedeklerinden,
15.979.008,92 TL sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 12.795,02 TL hisse senedi ihraç primlerinden ve
6.453.847,30 TL geçmiş yıllar karından karşılanmak suretiyle 1.036.800,00 TL'den 24.883.200,00 TL'ye
artırılması nedeniyle ihraç edilecek 23.846.400,00 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulunun
02.12.2021 tarih ve 63/1747 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk izin yazısı.pdf
EK: 2 6. Madde Tadil Metni.pdf
EK: 3 05.01.2022 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı.pdf
EK: 4 SPK ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991256
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