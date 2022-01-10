***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 1.036.800Ulaşılacak Sermaye (TL) 24.883.200Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviPKENT, TRAPKENT91K5 1.036.800 23.846.400,000 2300,00000 PKENT, TRAPKENT91K5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 1.036.800 23.846.400,000 2300,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 15.979.008,92Emisyon Primi (TL) 12.795,02Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.453.847,3Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.400.748,76Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.11.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 03.12.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.01.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiEk Açıklamalar- Şirketiniz sermayesinin 1.170.542,03 TL olağanüstü yedeklerden, 230.206,73 TL statü yedeklerinden,15.979.008,92 TL sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 12.795,02 TL hisse senedi ihraç primlerinden ve6.453.847,30 TL geçmiş yıllar karından karşılanmak suretiyle 1.036.800,00 TL'den 24.883.200,00 TL'yeartırılması nedeniyle ihraç edilecek 23.846.400,00 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulunun02.12.2021 tarih ve 63/1747 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 spk izin yazısı.pdfEK: 2 6. Madde Tadil Metni.pdfEK: 3 05.01.2022 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı.pdfEK: 4 SPK ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991256BIST