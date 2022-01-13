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***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.01.2022 17:45
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Girilmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 1.036.800
Ulaşılacak Sermaye (TL) 24.883.200

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
PKENT, TRAPKENT91K5 1.036.800 23.846.400,000 2300,00000 PKENT, TRAPKENT91K5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.036.800 23.846.400,000 2300,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 14.01.2022

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 15.979.008,92
Emisyon Primi (TL) 12.795,02
Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.453.847,3
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.400.748,76


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.11.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.12.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.01.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 02.12.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 18.01.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 17.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 11.01.2022

Ek Açıklamalar
- Şirketiniz sermayesinin 1.170.542,03 TL olağanüstü yedeklerden, 230.206,73 TL statü yedeklerinden,
15.979.008,92 TL sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 12.795,02 TL hisse senedi ihraç primlerinden ve
6.453.847,30 TL geçmiş yıllar karından karşılanmak suretiyle 1.036.800,00 TL'den 24.883.200,00 TL'ye
artırılması nedeniyle ihraç edilecek 23.846.400,00 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulunun
02.12.2021 tarih ve 63/1747 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk izin yazısı.pdf
EK: 2 6. Madde Tadil Metni.pdf
EK: 3 05.01.2022 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı.pdf
EK: 4 SPK ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993608


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