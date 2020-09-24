***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 16:54
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NURULLAH ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Maden Mühendisi / Metalurjist İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı. Murahhas Aza Şirketler grubu sahibi 91.4 Bağımsız Üye Değil Yok.
Kasım KARATAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Murahhas Aza Mali Müşavir Bağımsız Üye Değil Yok.
Yaşar AYSEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu üyesi İş adamı Bağımsız Üye Değil Yok.
KAZIM SERDAR ÖZBEZEYEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin erken saptanması komiteleri Başkanı
SİREL ÖZKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Akın OKYAY OPERASYON MÜDÜRÜ Yönetici OPERASYON MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876525
BIST
18:051.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 16,91
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.121
En Düşük
1.097
18:057,6252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0757
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
18:058,9021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0740
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
18:05458,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,90
|Açılış
|: 458,58
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|104,50
|15.717.393
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.677.565
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.914.001
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.592,80
|7.318.182
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.526.336
|% 10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.670.819
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.524.479
|% -10,00
|
|MERIT
|85,60
|963.470
|% -9,99
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|SISE
|6,83
|1.293.097.622
|% 0,59
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|ASELS
|16,97
|894.627.059
|% 3,73
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|YKBNK
|2,11
|798.188.530
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|ADESE
|2,36
|511.841.903
|% 2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6200
|7,6236
|% -1,00
|
|Euro
|8,8921
|8,9006
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,6889
|9,7374
|% -0,89
|
|Frank
|8,2013
|8,2507
|% -1,26
|
|Riyal
|2,0280
|2,0382
|% -0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|5,22
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57KRTEK
Yüzde 6.27 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 149, 797 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 011, 622 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 92 artarak (% 1.68 ) 1, 026
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, TKURU, YONGA, BMELK, UZERB, KERVN, BRKO, VANGD, RODRG, DARDL
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEYAZ, AYES, COSMO, MEGAP, ARTI, MMCAS, MERIT, MARTI, EMNIS, MEGAP