Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.09.2020 16:54
GÜNCEL HABERLER



***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NURULLAH ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Maden Mühendisi / Metalurjist İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı. Murahhas Aza Şirketler grubu sahibi 91.4 Bağımsız Üye Değil Yok.
Kasım KARATAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Murahhas Aza Mali Müşavir Bağımsız Üye Değil Yok.
Yaşar AYSEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu üyesi İş adamı Bağımsız Üye Değil Yok.
KAZIM SERDAR ÖZBEZEYEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin erken saptanması komiteleri Başkanı
SİREL ÖZKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Akın OKYAY OPERASYON MÜDÜRÜ Yönetici OPERASYON MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876525


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.120
Değişim :  1,53% |  16,91
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.121 En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 104,50 15.717.393 % 10,00  
CRFSA 23,98 22.677.565 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.914.001 % 10,00  
ISBIR 2.592,80 7.318.182 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.526.336 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6200 7,6236 % -1,00  
Euro 8,8921 8,9006 % -0,84  
Sterlin 9,6889 9,7374 % -0,89  
Frank 8,2013 8,2507 % -1,26  
Riyal 2,0280 2,0382 % -0,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.869 5,22  
Altın Gr. 459 459 -2,18  
Cumhuriyet 3.050 3.090 -37,00  
Tam 3.025 3.103 -42,66  
Yarım 1.462 1.501 -20,64  
Çeyrek 733 750 -10,32  
Gümüş.Ons 22,79 22,84 0,04  
Gümüş Gr. 5,59 5,60 -0,05  
B. Petrol 41,70 41,70 -0,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru