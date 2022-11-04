***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.11.2022 14:35
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Akın OKYAY Operasyon Müdürü/Yatırımcı ilişkiler Uzmanı 03124671515 akinokyay@petrokent.com.tr Yok.
Bahtım KARA Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi 03124671515 b.kara@petrokent.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev - Kurumsal Yönetim Derecelendirme - Kredi Derecelendirme 207635 - 304259 - 701555 - 601524
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076768
BIST
14:524.182
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 76,81
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
14:5218,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
14:5218,2598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0821
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
14:52988,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,15
|Açılış
|: 988,56
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
990,11
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler14:52
|MIATK
|83,15
|54.684.065
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.381.895
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.659.521
|% 9,96
|
|EREGL
|33,26
|5.979.416.355
|% 9,84
|
|KERVN
|0,94
|4.153.176
|% 9,30
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,86
|135.136.489
|% -8,92
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|COSMO
|81,80
|1.904.040
|% -7,05
|
|THYAO
|104,20
|7.535.660.234
|% 2,36
|
|EREGL
|33,26
|5.979.416.355
|% 9,84
|
|TUPRS
|427,10
|3.308.932.134
|% 4,81
|
|KRDMD
|12,98
|3.120.550.796
|% 7,18
|
|SASA
|144,50
|2.175.113.426
|% 6,33
|
|EKGYO
|4,59
|1.249.542.445
|% 1,32
|
|KRDMD
|12,98
|3.120.550.796
|% 7,18
|
|EREGL
|33,26
|5.979.416.355
|% 9,84
|
|HALKB
|8,40
|1.047.851.272
|% 2,31
|
|ISCTR
|8,77
|1.083.514.568
|% 0,80
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6162
|18,6243
|% 0,05
|
|Euro
|18,2512
|18,2598
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,8058
|20,9102
|% 0,48
|
|Frank
|18,4287
|18,5398
|% 0,75
|
|Riyal
|4,9392
|4,9640
|% 0,04
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|21,68
|
|Altın Gr.
|988
|989
|13,15
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|72,00
|
|Tam
|6.618
|6.674
|40,00
|
|Yarım
|3.225
|3.265
|21,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.632
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|19,97
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,26
|
|B. Petrol
|97,81
|97,81
|3,14
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
15:07SASA
Yüzde 6.33 oranında artışla 144.50 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 247, 975 adet işlem
-
15:05TKNSA
Yüzde 4.88 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 523, 126 adet işlem
-
15:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, TKFEN
-
15:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, SASA
-
15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 28 artarak (% 1.97 ) 3, 681