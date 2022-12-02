***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.12.2022 11:45
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 10.09.1991 Türkiye BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZAR
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NURULLAH ERCAN Yönetim Kurulu Başkanı. Murahhas Aza Şirketler grubu sahibi 88.24 Yok.
AKIN OKYAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Yönetici İcrada Görevli Değil Operasyon Müdürü Bağımsız Üye Değil Yok.
Yaşar AYSEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu üyesi İş adamı Bağımsız Üye Değil Yok.
KAZIM SERDAR ÖZBEZEYEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin erken saptanması komiteleri Başkanı
SİREL ÖZKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083868
BIST
12:035.009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -36,85
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
12:0318,6438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
12:0319,6347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0183
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
12:031.079,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.079,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler12:01
|ALFAS
|201,30
|764.199.262
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.695.045
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.883.286
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|45.337
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|PRZMA
|6,22
|1.613.383
|% -5,90
|
|SASA
|123,00
|422.466.178
|% -5,46
|
|MIATK
|130,00
|31.573.691
|% -5,45
|
|KOZAL
|401,70
|3.809.986.067
|% -0,77
|
|THYAO
|126,10
|2.752.425.393
|% 1,37
|
|ASELS
|49,32
|2.492.895.527
|% 3,31
|
|EREGL
|41,92
|1.918.573.618
|% -1,32
|
|KOZAA
|50,10
|1.589.308.210
|% -0,20
|
|EKGYO
|7,16
|1.415.058.917
|% 0,28
|
|SKBNK
|2,74
|329.726.827
|% 0,37
|
|DOHOL
|8,26
|772.406.356
|% -0,48
|
|KRDMD
|15,26
|1.287.719.723
|% -0,52
|
|ISCTR
|10,64
|898.763.957
|% -2,03
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6390
|% 0,03
|
|Euro
|19,6307
|19,6396
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,8308
|22,9453
|% 0,38
|
|Frank
|19,8672
|19,9869
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,05
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-1,80
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.289
|44,00
|
|Tam
|7.202
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.493
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|86,57
|86,57
|-0,31
|
Seans Raporu
12:01
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-
12:16KMPUR
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 121.70 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 421 adet işlem
-
12:15MZHLD
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 13.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 678, 473 adet işlem
-
12:14XU100
Endeks 5, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 41, 239.00 milyon TL de
-
12:14HUNER
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 13.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 387, 276 adet işlem
-
12:12MZHLD
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 13.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 669, 851 adet işlem