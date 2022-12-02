***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)NURULLAH ERCAN 21.956.856,08 TRY 88,24DİĞER 2.926.343,92 TRY 11,76http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083870BIST