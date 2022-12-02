***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.12.2022 13:48
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083899
BIST
16:374.990
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -56,15
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:3718,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 18,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:3719,4670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1494
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
16:371.069,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -10,59
|Açılış
|: 1.069,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.068,42
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ALFAS
|201,30
|781.457.718
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.349.249
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|GLCVY
|28,88
|126.022.949
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.593.538
|% -9,87
|
|THYAO
|128,50
|7.491.885.847
|% 3,30
|
|KOZAL
|404,30
|5.765.288.650
|% -0,12
|
|ASELS
|49,12
|4.584.801.845
|% 2,89
|
|EREGL
|41,96
|4.341.593.048
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,14
|2.730.699.867
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|2.730.699.867
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,72
|649.991.188
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,58
|1.901.906.321
|% -2,58
|
|ADESE
|1,72
|300.211.258
|% -0,58
|
|TSKB
|4,06
|648.054.919
|% -0,73
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6326
|18,6367
|% 0,02
|
|Euro
|19,4594
|19,4670
|% -0,76
|
|Sterlin
|22,6549
|22,7685
|% -0,40
|
|Frank
|19,7422
|19,8611
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,05
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-16,48
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.203
|7.264
|-10,00
|
|Yarım
|3.493
|3.551
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,67
|13,68
|0,03
|
|B. Petrol
|87,72
|87,72
|0,84
|
Seans Raporu
16:35
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-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 14 kaybederek (% -1.36 ) 5, 359
-
16:46SMART
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 093, 289 adet işlem
-
16:45YEOTK
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 79.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 310, 784 adet işlem
-
16:44XU100
Endeks 5, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 82, 309.00 milyon TL de
-
16:44YYAPI
Yüzde -9.43 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 487, 850 adet işlem