***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 10.09.1991 Türkiye BORSA İSTANBULYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNURULLAH ERCAN Yönetim Kurulu Başkanı. Murahhas Aza Şirketler grubu sahibi 80 Yok.AKIN OKYAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Yönetici İcrada Görevli Değil Operasyon Müdürü Bağımsız Üye Değil Yok.Yaşar AYSEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu üyesi İş adamı Bağımsız Üye Değil Yok.KAZIM SERDAR ÖZBEZEYEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin erken saptanması komiteleri BaşkanıSİREL ÖZKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102467BIST