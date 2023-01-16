***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.01.2023 11:14
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 10.09.1991 Türkiye BORSA İSTANBUL
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NURULLAH ERCAN Yönetim Kurulu Başkanı. Murahhas Aza Şirketler grubu sahibi 80 Yok.
AKIN OKYAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Yönetici İcrada Görevli Değil Operasyon Müdürü Bağımsız Üye Değil Yok.
Yaşar AYSEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu üyesi İş adamı Bağımsız Üye Değil Yok.
KAZIM SERDAR ÖZBEZEYEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin erken saptanması komiteleri Başkanı
SİREL ÖZKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102467
BIST
11:095.030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 44,90
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.050
En Düşük
4.981
11:0918,7924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
11:0920,3285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0224
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,4474
En Düşük
20,3073
11:091.156,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,84
|Açılış
|: 1.156,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.155,68
BIST En Aktif Hisseler11:08
|SDTTR
|75,35
|336.838.947
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.430.757
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|18.730.954
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.213.307
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ODAS
|8,40
|1.142.602.163
|% -9,09
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|TERA
|22,12
|9.104.490
|% -4,82
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|THYAO
|136,10
|1.550.657.329
|% 1,04
|
|ASELS
|56,65
|1.182.744.012
|% 2,53
|
|ODAS
|8,40
|1.142.602.163
|% -9,09
|
|KRDMD
|18,74
|1.068.881.117
|% 0,37
|
|KOZAL
|544,10
|1.004.528.027
|% 2,47
|
|ODAS
|8,40
|1.142.602.163
|% -9,09
|
|EKGYO
|8,05
|946.646.035
|% 2,16
|
|YKBNK
|9,48
|916.405.285
|% 2,93
|
|KRDMD
|18,74
|1.068.881.117
|% 0,37
|
|SKBNK
|2,70
|142.374.568
|% 2,66
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7881
|18,7916
|% 0,05
|
|Euro
|20,3271
|20,3382
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,8963
|23,0112
|% -0,06
|
|Frank
|20,2176
|20,3394
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9879
|5,0129
|% 0,05
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-6,61
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.847
|7.920
|110,00
|
|Yarım
|3.823
|3.876
|54,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.938
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,64
|14,67
|0,01
|
|B. Petrol
|84,61
|84,61
|-0,67
|
Seans Raporu
11:08
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-
11:22TGSAS
Yüzde 5.43 oranında artışla 18.25 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 779 adet işlem
-
11:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 05 artarak (% 0.90 ) 5, 511
-
11:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ODAS, EKGYO
-
11:21XU100
Endeks 5, 029 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 20, 759.00 milyon TL de
-
11:21HALKB
Yüzde 4.17 oranında artışla 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 015, 702 adet işlem