***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
09.08.2021 18:11
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2021
Karar Sayısı
2021/07
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
PETROKENT TURİZM A.Ş. Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulune İlişkin Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi : 09.08.2021 Karar Sayısı : 2021/07 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş Petrokent Turizm A.Ş.'nin 09.08.2021 tarih ve 2021/07 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2021 - 30.06.2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özsermaye değişim tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda 1. Tarafımızdan incelendiğini, 2. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 3. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, Saygılarımızla, PETROKENT TURİZM A.Ş. Nurullah ERCAN Akın OKYAY Yönetim Kurulu Başkanı Yön.Krl.Bşk.Yrd. Murahhas Aza Murahhas Aza
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956140
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|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.562.322
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.557.903
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|2.010.078
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,49
|31.551.144
|% -9,15
|
|DOBUR
|15,85
|1.232.707
|% -8,01
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% -0,31
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|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
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|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
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|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
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|GARAN
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|% -0,98
|
|SISE
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|1.252.687.125
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|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 2,20
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|8,6390
|% 0,27
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|Euro
|10,1423
|10,1809
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,9308
|11,9907
|% 0,13
|
|Frank
|9,3491
|9,4054
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2966
|2,3081
|% 0,26
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-33,04
|
|Altın Gr.
|480
|481
|-7,97
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,48
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,23
|
|B. Petrol
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|69,25
|-1,45
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