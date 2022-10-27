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***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27.10.2022 18:16
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2022
Karar Sayısı
2022 / 09
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş Petrokent Turizm A.Ş.'nin 27.10.2022 tarih ve 2022/09 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2022 - 30.09.2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özsermaye değişim tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda   1.  Tarafımızdan incelendiğini, 2.  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 3.  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.                                                                                                       Saygılarımızla,                                                                                              PETROKENT TURİZM A.Ş.                                                                              Nurullah  ERCAN                         Akın OKYAY                                                                        Yönetim Kurulu Başkanı                  Yön.Krl.Bşk.Yrd.                                                                                 Murahhas Aza                          Murahhas Aza



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074755


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