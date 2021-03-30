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***PKENT* *SEKUR* *ISBIR* *YBTAS* *IZFAS* *OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

30.03.2021 16:53



***PKENT******SEKUR******ISBIR******YBTAS******IZFAS******OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ISBIR, IZFAS, OSTIM, PKENT, SEKUR, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ISBIR 1 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E MEHMET SEREN 0,250
IZFAS 2 İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NATAN KOHEN 187.000,000
IZFAS 3 İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ORHAN DİLBEROĞLU 187.000,000
OSTIM 4 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E ATA İPEK 21.262,500
OSTIM 5 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E NİHAT DEMİRCAN 5.315,625
PKENT 6 PETROKENT TURİZM A.Ş. E ALİ CAN ERKİN 2,400
SEKUR 7 SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. E MURAT BAŞAR 25.213,000
SEKUR 8 SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. E RAGIP NAYIR 7.000,000
YBTAS 9 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E EYYÜP KEDİLİOĞLU 1,960
YBTAS 10 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E EYYÜP KEDİLİOĞLU 3,265
YBTAS 11 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E RAMAZAN GÜÇLÜ 1,400
YBTAS 12 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E RAMAZAN GÜÇLÜ 2,332
YBTAS 13 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E İSA TUFAN 0,560
YBTAS 14 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E İSA TUFAN 0,933

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921848


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