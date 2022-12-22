***PLTUR* *ETILR* *EGEPO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.12.2022 18:34
***PLTUR******ETILR******EGEPO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [EGEPO, ETILR, PLTUR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EGEPO.E, ETILR.E ve PLTUR.E payları 23/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089280
BIST
18:055.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 18,10
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.398
18:0518,6782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
18:0519,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7496
18:051.073,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.073,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.071,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|41,80
|2.931.936
|% 10,00
|
|YBTAS
|60.500,00
|2.676.300
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,46
|482.049.113
|% 10,00
|
|RTALB
|14,08
|231.380.214
|% 10,00
|
|POLTK
|1.405,80
|32.144.900
|% 10,00
|
|BRKO
|4,51
|3.566.240
|% -9,98
|
|EGEPO
|19,43
|70.669.983
|% -9,71
|
|ISKUR
|780.000,00
|1.565.000
|% -8,24
|
|TSGYO
|5,81
|120.777.362
|% -5,07
|
|MEDTR
|41,70
|20.349.788
|% -4,88
|
|THYAO
|142,10
|6.825.310.097
|% -0,56
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|ENKAI
|27,92
|4.705.030.464
|% 4,41
|
|AKBNK
|19,85
|3.956.409.554
|% -0,50
|
|ASELS
|58,10
|3.914.150.616
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|VAKBN
|12,35
|3.589.264.100
|% 0,57
|
|ISCTR
|12,87
|3.629.245.604
|% 0,86
|
|YKBNK
|12,07
|3.328.896.405
|% 0,58
|
|TSKB
|4,73
|1.189.790.122
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6588
|18,6815
|% 0,11
|
|Euro
|19,7742
|19,8237
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,3644
|22,4766
|% -0,53
|
|Frank
|19,9487
|20,0689
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9489
|4,9737
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-25,17
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-16,12
|
|Cumhuriyet
|7.279
|7.389
|-34,00
|
|Tam
|7.240
|7.300
|-97,00
|
|Yarım
|3.506
|3.569
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.784
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,07
|-0,32
|
|B. Petrol
|81,37
|81,37
|-0,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 95, 844.00 milyon TL de
-
17:59SKTAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 822, 136 adet işlem
-
17:58EDIP
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 832, 540 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 10.00 oranında artışla 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 938, 031 adet işlem
-
17:56AKENR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 432, 796 adet işlem