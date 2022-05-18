***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.05.2022 14:51
***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İstanbul Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 1.Geçici Vergi Dönemi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
18/05/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022-31.03.2022 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031121
BIST
16:382.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,57
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
16:3815,9820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0799
|Açılış
|: 16,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
16:3816,8323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0751
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
16:38931,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,71
|Açılış
|: 931,11
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ORCAY
|21,90
|132.533.127
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|44.512.035
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.931.396
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|137.910.220
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.347.148
|% 9,93
|
|LKMNH
|16,67
|16.726.908
|% -9,79
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|OYAYO
|8,18
|4.646.413
|% -7,15
|
|SMRTG
|23,28
|132.809.248
|% -6,66
|
|OZRDN
|10,40
|3.654.668
|% -6,22
|
|THYAO
|42,26
|3.937.872.005
|% 0,43
|
|SISE
|19,96
|1.892.455.228
|% 0,25
|
|GARAN
|15,00
|1.568.632.617
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,32
|1.253.920.572
|% 1,41
|
|SAHOL
|19,47
|1.160.170.648
|% 0,26
|
|YKBNK
|4,32
|1.253.920.572
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,62
|623.836.198
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,02
|1.116.118.132
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,17
|160.967.448
|% 0,00
|
|GARAN
|15,00
|1.568.632.617
|% 0,20
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9667
|15,9834
|% 0,51
|
|Euro
|16,8245
|16,8371
|% 0,48
|
|Sterlin
|19,7651
|19,8642
|% -0,25
|
|Frank
|15,9588
|16,0549
|% 0,09
|
|Riyal
|4,2455
|4,2668
|% 0,42
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-1,92
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,71
|
|Cumhuriyet
|6.223
|6.317
|59,00
|
|Tam
|6.193
|6.349
|57,02
|
|Yarım
|2.993
|3.071
|27,58
|
|Çeyrek
|1.501
|1.536
|13,79
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,50
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:51XU100
Endeks 2, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 26, 233.00 milyon TL de
-
16:48EPLAS
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 650, 494 adet işlem
-
16:47SMRTG
Yüzde -6.66 oranında düşüşle 23.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 561, 611 adet işlem
-
16:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, KRDMD
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 94 kaybederek (% -0.32 ) 2, 134