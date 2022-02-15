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***PNLSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

15.02.2022 18:00
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması


***PNLSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PNLSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
14/02/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
21.000.000
Baz Fiyat (TL)
10,2
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/02/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
9-11/02/2022
Açıklamalar

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 21.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 75.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.
Halka arz edilen Şirket payları 18/02/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 10,20 TL/pay baz fiyat, "PNLSN
.E
" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001895


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Yarım 2.636 2.704 32,62  
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