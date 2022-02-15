***PNLSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
15.02.2022 18:00
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [PNLSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
14/02/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
21.000.000
Baz Fiyat (TL)
10,2
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/02/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
9-11/02/2022
Açıklamalar
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 21.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 75.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.
Halka arz edilen Şirket payları 18/02/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 10,20 TL/pay baz fiyat, "PNLSN
.E
" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001895
BIST
14:202.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,46
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
14:2013,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0244
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6310
En Düşük
13,5639
14:2015,5126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0315
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5294
En Düşük
15,4100
14:20824,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,41
|Açılış
|: 824,90
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.644.320
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.537.032
|% 9,93
|
|CEOEM
|19,25
|75.278.524
|% 9,31
|
|ERSU
|6,40
|118.525.184
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.421.294
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|10.878.597
|% -9,87
|
|THYAO
|29,64
|4.380.720.118
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,83
|1.302.484.272
|% -0,34
|
|TUPRS
|195,40
|984.089.613
|% -0,10
|
|EREGL
|28,48
|973.358.265
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,05
|606.051.520
|% 1,00
|
|YKBNK
|4,05
|606.051.520
|% 1,00
|
|THYAO
|29,64
|4.380.720.118
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,83
|1.302.484.272
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,33
|245.669.421
|% -1,27
|
|ODAS
|1,32
|88.643.840
|% 0,76
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6144
|13,6217
|% 0,18
|
|Euro
|15,4975
|15,5111
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,4720
|18,5646
|% 0,24
|
|Frank
|14,7215
|14,8101
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6163
|3,6344
|% 0,11
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|12,34
|
|Altın Gr.
|825
|825
|6,45
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.571
|76,00
|
|Tam
|5.454
|5.590
|67,43
|
|Yarım
|2.636
|2.704
|32,62
|
|Çeyrek
|1.322
|1.352
|16,31
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,02
|
|B. Petrol
|92,93
|92,93
|-1,88
|