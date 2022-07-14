***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2022 14:20
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNLSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045349
BIST
15:392.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,37
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
15:3917,5015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0776
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5106
En Düşük
17,3708
15:3917,5060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0597
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4233
15:39962,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -9,04
|Açılış
|: 962,14
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
960,73
BIST En Aktif Hisseler15:37
|DOAS
|91,35
|181.043.192
|% 9,99
|
|MZHLD
|91,50
|23.528.704
|% 9,98
|
|KLRHO
|10,38
|22.579.546
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|36.922.057
|% 9,86
|
|DOBUR
|46,34
|9.972.061
|% 9,34
|
|SILVR
|22,04
|4.386.665
|% -9,97
|
|GESAN
|52,35
|282.401.556
|% -7,43
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|DAGHL
|23,70
|7.753.878
|% -5,28
|
|GZNMI
|45,16
|18.136.479
|% -5,25
|
|THYAO
|48,70
|4.191.498.179
|% -1,02
|
|SISE
|20,62
|887.562.452
|% -0,96
|
|ODAS
|3,27
|785.934.124
|% 7,21
|
|EREGL
|26,00
|701.280.268
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,95
|592.921.519
|% 4,98
|
|ODAS
|3,27
|785.934.124
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,95
|592.921.519
|% 4,98
|
|TSKB
|2,09
|203.052.784
|% 4,50
|
|YKBNK
|4,17
|367.668.414
|% -0,24
|
|THYAO
|48,70
|4.191.498.179
|% -1,02
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4882
|17,5025
|% 0,45
|
|Euro
|17,4966
|17,5125
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,6290
|20,7324
|% -0,01
|
|Frank
|17,6918
|17,7984
|% -0,07
|
|Riyal
|4,6429
|4,6662
|% 0,44
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-25,44
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-7,77
|
|Cumhuriyet
|6.552
|6.651
|-16,00
|
|Tam
|6.577
|6.685
|-48,00
|
|Yarım
|3.204
|3.256
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.627
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,52
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,47
|-0,30
|
|B. Petrol
|98,22
|98,22
|-1,35
|