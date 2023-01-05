***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:15
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNLSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093468
BIST
10:045.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,85
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.550
10:0418,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:0419,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0585
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:041.115,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.116,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:04
|EYGYO
|25,18
|19.366.139
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|BFREN
|5.634,60
|28.268.476
|% 7,72
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|ULUSE
|202,50
|621.675
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|1.626.733
|% -9,87
|
|MRGYO
|5,46
|16.018.939
|% -9,75
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|EREGL
|43,52
|910.057.827
|% 1,40
|
|THYAO
|145,30
|411.199.321
|% 0,55
|
|ASELS
|66,10
|400.616.483
|% 1,46
|
|KRDMD
|19,79
|389.023.223
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,50
|318.451.111
|% 0,85
|
|EKGYO
|9,50
|318.451.111
|% 0,85
|
|EREGL
|43,52
|910.057.827
|% 1,40
|
|KRDMD
|19,79
|389.023.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,79
|150.690.995
|% 1,29
|
|ISCTR
|12,67
|143.110.896
|% 1,12
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7427
|18,7557
|% 0,07
|
|Euro
|19,9227
|19,9505
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,4796
|22,5923
|% -0,24
|
|Frank
|20,0665
|20,1874
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9708
|4,9958
|% 0,03
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-3,50
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.549
|7.616
|-10,00
|
|Yarım
|3.656
|3.723
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,94
|